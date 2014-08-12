Украина до сих пор не получила от России перечень гуманитарной помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

"По получении ноты РФ мы готовы принять эту помощь, но, к сожалению, по состоянию на 16.40, ни украинская сторона, ни Красный крест пока еще не имеем обещанной российской ноты с перечнем и спецификацией этих товаров. Мы пока не знаем, что именно там находится", - сказал Чалый, отметив, что, по информации СМИ, это большое количество грузовиков.

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"Это нас несколько волнует, поскольку мы хотели бы все-таки получить понимание, что будет растаможиваться, какие ресурсы для этого нужны", - добавил он.

Чалый также отметил, что Украина готова усилить свои возможности, чтобы не задерживать технически предоставление этой помощи, и максимально открыта для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена.

Он также подчеркнул, что если РФ хочет приобщиться к предоставлению международной помощи, то это должно состояться по внутренним правилам Украины и в соответствии с международными правилами.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой. "Отмечено, что российская сторона во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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В то же время, по информации Еврокомиссии, в беседе с Баррозу Путин заверил, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями в вопросе гуманитарной помощи Украине.

В свою очередь, Международный Комитет Красного Креста выразил готовность способствовать миссии гуманитарной помощи в Украине привлечением, одобрением и поддержкой всех заинтересованных сторон, но ждет от РФ деталей.