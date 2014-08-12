СБУ прекратила деятельность платежной системы для финансирования террористов
02:47, 12 августа 2014Политика
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Служба безопасности Украины совместно с МВД не допустила финансирования террористической деятельности и сепаратистских группировок на востоке Украины обществом с ограниченной ответственностью - представителем одной из российских платежных систем.
СБУ прекратила деятельность платежной системы для финансирования террористов
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что ООО неправомерно использовало электронные деньги, систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета российской платежной системы, принадлежащих террористам", - говорится в сообщении.
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В настоящее время проведен обыск офиса ООО, арестованы счета, открытые в коммерческих банках.
Как отмечается, органами МВД открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами указанного ООО, то есть по признакам ч.2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
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