СБУ прекратила деятельность платежной системы для финансирования террористов

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что ООО неправомерно использовало электронные деньги, систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета российской платежной системы, принадлежащих террористам", - говорится в сообщении.

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В настоящее время проведен обыск офиса ООО, арестованы счета, открытые в коммерческих банках.

Как отмечается, органами МВД открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами указанного ООО, то есть по признакам ч.2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.