СБУ задержала пятерых террористов из банды "Бати", которые готовили диверсию

Как сообщили в пресс-службе СБУ, пятеро задержанных боевиков терроризировали мирное население в Дебальцевском районе Донецкой области, выполняя задачи по установлению мест дислокации опорных пунктов ВСУ, а также изучение маршрутов движения украинской военной техники и личного состава.

По информации следствия, преступники были задержаны непосредственно в то время, когда они готовились к диверсии в отношении одного из объектов украинской армии, развернутого на передовых позициях.

Читайте такжеМВД предлагает конфисковывать имущество у осужденных террористов и диверсантов

Во время задержания у террористов изъято оружие и боеприпасы, в частности, ручной противотанковый гранатомет и заряды к нему, автоматы Калашникова, патроны к стрелковому оружию, гранаты Ф-1 и РГД.

"Допрошены террористы сообщили важную информацию относительно мест дислокации отдельных подразделений террористов "ЛНР", количества живой силы и вооружения. Начато уголовное производство, проводятся следственные и процессуальные действия", - добавили в СБУ.