СБУ задержала пятерых террористов из банды "Бати", которые готовили диверсию
В рамках проведения АТО сотрудники СБУ с привлечением 11 батальона территориальной обороны задержали террористическую группу, которая входила в состав банды россиянина "Бати".
Как сообщили в пресс-службе СБУ, пятеро задержанных боевиков терроризировали мирное население в Дебальцевском районе Донецкой области, выполняя задачи по установлению мест дислокации опорных пунктов ВСУ, а также изучение маршрутов движения украинской военной техники и личного состава.
По информации следствия, преступники были задержаны непосредственно в то время, когда они готовились к диверсии в отношении одного из объектов украинской армии, развернутого на передовых позициях.
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Во время задержания у террористов изъято оружие и боеприпасы, в частности, ручной противотанковый гранатомет и заряды к нему, автоматы Калашникова, патроны к стрелковому оружию, гранаты Ф-1 и РГД.
"Допрошены террористы сообщили важную информацию относительно мест дислокации отдельных подразделений террористов "ЛНР", количества живой силы и вооружения. Начато уголовное производство, проводятся следственные и процессуальные действия", - добавили в СБУ.