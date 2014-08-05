КГБ Приднестровья заявляет, что Украина готовит против них провокацию
На сайте отмечают, что якобы планируется осуществить провокацию в виде нападения на места дислокации Погранслужбы Украины с территории Приднестровья.
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Приднестровской республики заявляет, что Украина готовит провокацию, чтобы втянуть ПНР в войну.
Об этом сообщается на сайте КГБ Приднестровья.
"Комитет государственной безопасности ПМР располагает оперативной информацией о намерениях националистически настроенных граждан Украины осуществить вооруженную провокацию на границе Приднестровья с Украиной", - говорится в сообщении.
На сайте отмечают, что якобы планируется осуществить провокацию в виде нападения на места дислокации Погранслужбы Украины с территории Приднестровья вооруженной группой в форменной одежде Вооруженных сил ПМР.
"Итогом данной провокации может стать вооруженный конфликт между Приднестровьем и Украиной", - заключают в комитете.