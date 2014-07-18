Террористы в Луганске готовят провокацию с массовой гибелью мирных жителей — "Права справа"

Об этом УНИАН сообщил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, ссылаясь на достоверный источник, близкий к самопровозглашенной «Луганской народной республики».

По его словам, «сегодня на заседании в Луганске боевики получили указание от своего «главнокомандующего» Игоря Гиркина (Стрелкова) организовать массовую гибель мирных жителей города Луганска, чтобы добиться нового общественного резонанса и отвлечь общественность от сбитого малазийского самолета».

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Читайте такжеПредварительные данные разведки США указывают, что малайзийский лайнер был сбит террористамиСБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.