ГПУ начала расследование в отношении депутата Рады Горохова

Об этом казал спикер Генпрокуратуры Юрий Бойченко. Он отметил, что Сергей Горохов публично призывал к изменению госграницы в ходе пребывания в Москве 21 мая, передает LB.ua.

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Расследование начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, речь идет о выступлении Сергея Горохова в госдуме России 21 мая на "круглом столе" на тему: "Проблемы обеспечения верховенства права и гарантий реализации прав граждан на выборах президента Украины".

Сергей Горохов был избран в парламент по мажоритарному округу №105 в Луганской области. Был членом фракции Партии регионов до 3 июня.