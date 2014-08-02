Ночью в Донецке эпицентром боевых действий были поселки Лидиевка и Бирюзова

В ночь с 1 на 2 августа эпицентр боевых действий пришелся на поселок шахты Лидиевка и микрорайон Бирюзова. Жители сообщают о сильных взрывах и перестрелках. В остальных районах Донецка ночь прошла относительно спокойно.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Донецка.

«По состоянию на 9.00 в городе тихо, боевых действий нет. Коммунальные аварийные службы совместно с энергетическими предприятиями ведут восстановительные работы на поврежденных сетях электро и газоснабжения. Так сегодня запланировано ликвидировать аварийное отключение двух трансформаторных подстанций ПЭС-Энергоуголь в Куйбышевском районе, которые обслуживают жителей поселка Горняк», - говорится в сообщении.

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Общественный транспорт в Донецке вышел на линии, работает в режиме "выходного дня".

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