Пентагон хочет научить Нацгвардию бороться с терроризмом – выделят $19 млн

Пентагон будет учить украинских силовиков бороться с террористами. В связи с продолжением российской агрессии в Украине, Пентагон принял решение в следующем году отправить своих военных инструкторов для обучения украинских силовиков.

Как пишет ТСН со ссылкой на американское издание The Hill, оборонное ведомство США намерено выделить на эти цели 19 миллионов долларов из совместного фонда Пентагона и Госдепа, предназначенного для финансирования программ по обучению борьбе с терроризмом.

Согласно этому плану, американские военные в Европе или бойцы калифорнийской Национальной гвардии обучат и экипируют четыре роты и один штаб оперативно-тактического управления украинской Нацгвардии. Этот план должен быть одобрен в Конгрессе для того, чтобы вступить в силу.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, такая помощь будет способствовать укреплению внутренней безопасности страны. По его словам, обучение должно проходить в Украине в международных миротворческих центрах.

В то же время в Пентагоне отметили, что помогать Украине оружием и своими военными, пока не собираются. "Армия США не будет принимать участия в решении украинского конфликта", - отметил Кирби.

Как сообщалось ранее, в Сенате США Обаму призвали предоставить Украине боеприпасы и ракеты "земля-воздух". Однако, он пока отказывается поддержать Киев оружием.