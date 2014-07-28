Силы АТО освободили от боевиков более 60 городов и сел

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей, сообщает ТСН.

"Сегодня освобождено более 60 городов и сел Донецкой и Луганской областях. То, что мы наступаем, - это однозначно, и мы будем постоянно это делать. Никаких остановок у нас не будет", - отметил глава оборонного ведомства.

Однако министр отмечает, что об успехе можно будет говорить только после окончательного освобождения территории Украины от наемников-захватчиков.

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"Я далеко не суеверный человек, но давайте поговорим об успехе, когда на нашей земле, на территории Донецкой и Луганской областей не будет ни одного террориста, ни одного русского наемника, ни кадыровца, ни одного ФСБ-шника", - отметил Гелетей.

Кроме того, министр рассказал, что чем больше наступает украинская армия, тем больше оснащаются боевики.

"Сегодня Россия открыто поддерживает террористов, и не просто поддерживает - она активно провоцирует все процессы, которые происходят, применяет силу, применяет оружие, перебрасывает российских наемников на территорию Украины", - заявил Гелетей.