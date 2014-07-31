Турчинов призвал руководителей ПА ОБСЕ и ПАРЕ помочь вернуть украинцев, которых удерживают в РФ

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов обратился к президенту Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества в Европе Илкки Канерва и президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер с просьбой способствовать возвращению в Украину незаконно захваченных украинских граждан, которые содержатся под стражей на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Отмечается, что в своих письмах председатель Верховной Рады, в частности, обращает внимание глав ПА ОБСЕ и ПАРЕ на «ситуацию относительно систематического незаконного захвата украинских граждан и их насильственного содержания под стражей на территории Российской Федерации».

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Наиболее кричащим случаем председатель ВР считает похищение 19 июня 2014 года вооруженными террористами так называемой «Луганской народной республики» военного пилота Надежды Савченко и вывоз ее в Россию, где она сейчас содержится под арестом. «Украинского военнослужащего безосновательно обвиняют в убийстве российских журналистов, которые погибли поблизости Луганска. Это похищение является еще одним доказательством тесного сотрудничества между Россией и террористическими организациями, которые действуют в восточных регионах нашего государства», - заявил Турчинов.

Он обращает внимание на случай с захватом граждан Украины О.Сенцова, А.Черния, Г.Афанасьева и А.Кольченко, которые были арестованы в мае 2014 года российскими спецслужбами на территории незаконно оккупированной АР Крым и перевезены в Лефортовский следственный изолятор в Москве.

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«Расцениваем похищение названных лиц как грубое нарушение международного права и основополагающих принципов ОБСЕ. Такие действия Российской Федерации должны получить надлежащую оценку и реакцию со стороны мирового сообщества», - отметил Турчинов.

Он отметил, что считает чрезвычайно важным содействие ПА ОБСЕ и ПАСЕ и личное участие глав Ассамблей «в усилиях с целью возвращения на Родину захваченных и безосновательно арестованных граждан Украины».