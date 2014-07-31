Террористы снова не допустили международных экспертов на место падения "Боинга"

«Сегодня утром группа международных экспертов ОБСЕ вновь не смогла попасть на место падения самолета Boeing 777. Группу была остановлена террористами, которые, ссылаясь на то, что в районе местонахождения обломков «существует опасность», перекрыли путь и запретили дальнейшее движение группе экспертов. В настоящее время эксперты находятся в Дебальцево», - сказал Гройсман, слова которого приводит Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам начальника штаба АТО в Днепропетровской и Луганской областях генерал-майора Виктора Назарова, «военные и Национальная гвардия не ведут никаких боевых действий в двадцатикилометровой зоне вокруг места падения самолета, согласно приказу президента Украины. Также мы остановили какие-либо действия в десятикилометровой зоне вокруг маршрута, по которому передвигаются эксперты ОБСЕ».

«Провокационное поведение террористов свидетельствует о том, что они имеют четкое намерение - всеми возможными способами создавать преграды проведению расследования и не дать свободного доступа к обломкам самолета представителям следствия, которое ведется группой международных экспертов под координацией Нидерландов. Украинская сторона прилагала и будет прилагать все усилия, чтобы, согласно поручению президента Украины и премьер-министра, добиться доступа экспертов на место трагедии и обеспечить возможность проведения объективного и беспристрастного расследования», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.

В Украину прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета.

Читайте такжеИдея направить российских миротворцев в зону падения «Боинга» неприемлема - АПВ то же время эти эксперты - представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии - с 27 июля не могут попасть на место падения самолета из-за стрельбы.

При этом президент Украины Петр Порошенко объявил одностороннее прекращение огня в радиусе 20 километров от места падения самолета.

Как сообщает пресс-центр АТО, 31 июля в зоне падения самолета «Боинг 777» объявлен день ОБСЕ – «день тишины».

«Это сделано с целью обеспечить полноценную работу международных экспертов в зоне падения пассажирского самолета «Боинг 777», - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики не соблюдают "день тишины" в районе катастрофы Boeing-777 - штаб АТО31 июля войска, которые принимают участие в активной фазе АТО, не ведут боевых действий, кроме защиты собственных позиций от нападения.

Однако, отмечают в пресс-центре АТО, боевики не соблюдают никаких международных договоренностей и требований. В частности, в 9.00 они обстреляли из двух установок БМ 21 «Град» населенный пункт Победное Лутугинского района.