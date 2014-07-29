"Градами" в Украину" - солдат из РФ показал в соцсети фотографии систем залпового огня на границе

08:55, 29 июля 2014
Политика
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Солдат из РФ Михаил Чугунов в соцсети показал фотографии установок "Град" с подписью "Градами" в Украину".

vk.com/id191512789

Михаил Чугунов посещал свою страницу 29 июля, а последняя запись сделана 14 июля: "В городе Миллерово...Ростовская обл". 

Город Миллерово находится в 20 километрах от украинской границы. Читайте такжеСолдаты РФ, публиковавшие фото атак на Украину, массово удалились из соцсетей

Кроме этого, солдат из РФ поделился со своими подписчиками фотографией установок "Град" и самолета ИЛ-76, который "предназначен у нас для перевозки машин и нас водителей на границу...".

vk.com/id191512789

Напомним, военнослужащие РФ признались, что стоят на границе с Украиной. Вооруженные силы России несколько раз имитировали атаку на государственную границу Украины. 

Украина не раз заявляла об обстреле позиций АТО с территории России.

vk.com/id191512789

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