"Градами" в Украину" - солдат из РФ показал в соцсети фотографии систем залпового огня на границе
08:55, 29 июля 2014Политика
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Солдат из РФ Михаил Чугунов в соцсети показал фотографии установок "Град" с подписью "Градами" в Украину".
vk.com/id191512789
Михаил Чугунов посещал свою страницу 29 июля, а последняя запись сделана 14 июля: "В городе Миллерово...Ростовская обл".
Город Миллерово находится в 20 километрах от украинской границы. Читайте такжеСолдаты РФ, публиковавшие фото атак на Украину, массово удалились из соцсетей
Кроме этого, солдат из РФ поделился со своими подписчиками фотографией установок "Град" и самолета ИЛ-76, который "предназначен у нас для перевозки машин и нас водителей на границу...".
vk.com/id191512789
vk.com/id191512789
Напомним, военнослужащие РФ признались, что стоят на границе с Украиной. Вооруженные силы России несколько раз имитировали атаку на государственную границу Украины.
Украина не раз заявляла об обстреле позиций АТО с территории России.
vk.com/id191512789
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