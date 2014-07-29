"Градами" в Украину" - солдат из РФ показал в соцсети фотографии систем залпового огня на границе

Михаил Чугунов посещал свою страницу 29 июля, а последняя запись сделана 14 июля: "В городе Миллерово...Ростовская обл".

Город Миллерово находится в 20 километрах от украинской границы. Читайте такжеСолдаты РФ, публиковавшие фото атак на Украину, массово удалились из соцсетей

Кроме этого, солдат из РФ поделился со своими подписчиками фотографией установок "Град" и самолета ИЛ-76, который "предназначен у нас для перевозки машин и нас водителей на границу...".

Напомним, военнослужащие РФ признались, что стоят на границе с Украиной. Вооруженные силы России несколько раз имитировали атаку на государственную границу Украины.

Украина не раз заявляла об обстреле позиций АТО с территории России.