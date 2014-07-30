В Минске контактная группа Украины выдвинет новые требования к террористам - вице-премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Завтра Украина через своих представителей в контактной группе (Леонид Кучма – УНИАН) выдвинет серьезные требования к доступу на территорию, где есть обломки сбитого самолета», - отметил он. Гройсман прибавил, что это принципиальная позиция украинской власти - сделать все возможное, чтобы международные эксперты в том числе из ОБСЕ, Нидерландов, Австралии, Малайзии могли попасть на место падения самолета.

Он напомнил, что президент Украины дал поручение завтра нашему представителю в контактной группе экс-президенту Украины Кучме вылететь в Минск.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с матерями и женами военных, находившихся в плену боевиков в городе Горловка, сообщил, что обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой способствовать проведению в Минске 31 июля заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России Михаила Зурабова и представителя ОБСЕ.

По словам Порошенко, предлагается вынести на обсуждение контактной группы 2 вопроса – об освобождении всех заложников, остающихся у боевиков, и об обеспечении допуска международных экспертов на место падения самолета «Малайзийских авиалиний».