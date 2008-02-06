Ющенко дал Богатыревой двух заместителей
15:29, 06 февраля 2008Политика
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Указы - на сайте Президента
Президент Украины своим указом № 101/2008 назначил Бориса СОБОЛЕВА заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вторым своим указом № 100/2008 Президент Украины назначил Виктора ТКАЧУКА заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.
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