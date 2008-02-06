Ющенко дал Богатыревой двух заместителей

Указы - на сайте Президента

Президент Украины своим указом № 101/2008 назначил Бориса СОБОЛЕВА заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вторым своим указом № 100/2008 Президент Украины назначил Виктора ТКАЧУКА заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.

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