Ющенко дал Богатыревой двух заместителей

15:29, 06 февраля 2008
Политика
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Указы - на сайте Президента

Президент Украины своим указом № 101/2008 назначил Бориса СОБОЛЕВА заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вторым своим указом № 100/2008 Президент Украины назначил Виктора ТКАЧУКА заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.

 

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