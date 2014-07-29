Украинские военные вошли в Авдеевку - СМИ

Об этом сообщили местные жители, передает сайт 62.ua.

"Сегодня город Авдеевка, расположенный в 6 километрах к северу от Донецка, фактически полностью перешел под контроль сил АТО", - пишет издание.

Как сообщают очевидцы, остатки боевиков "ДНР" спасаются бегством в районе кафе "Царская охота".

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Напомним, ранее украинские военные взяли под контроль Саур-могилу, которая является стратегической высотой на границе Луганской, Донецкой и Ростовской области России, а также освободили Дебальцево. Кроме того, сегодня вечером Президент Украины Петр Порошенко сообщил о взятии под контроль селения Степановку.