Мэра Кременчуга Олега Бабаева похоронят во вторник

Об этом сообщил первый вице-мэр города Виктор Калашник, сообщает ТСН.

По его словам, с утра гроб с телом доставят в Свято-Троицкую церковь, где в присутствии родственников и близких друзей и коллег состоится обряд отпевания, который проведет епископ Кременчугский и Лубенский Николай.

Жители Кременчуга смогут попрощаться с Бабаевым в тот же день с 10 до 12 часов в городском дворце культуры. Отсюда также всех желающих провести мэра Кременчуга в последний путь автобусы повезут в Новориевское кладбище, на котором похоронен Бабаева.Читайте такжеСмерть мэра Кременчуга: все версии убийства Бабаева

Его могила будет расположена рядом с бывшим мэром города Иваном Пономаренко. Калашник также рассказал, что родители Бабаева хотели похоронить сына в Курске, где он родился и где они сейчас проживают.

Вместе с тем жена, дочери, друзья и жители Кременчуга просили похоронить мэра в городе. Убитый мэр Кременчуга имел беспрецедентную поддержку горожан.