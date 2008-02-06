СБУ заявляет, что Добкин опять обманул украинцев

Управление СБУ в Харьковской области подтверждает правомерность лишения допуска Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА к государственной тайне и осуждает попытку мэра Харькова втянуть УСБУ в несуществующий конфликт.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра УСБУ, текст которого передан УНИАН.

1 февраля 2008 года во время выступления в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, говорится в заявлении, «Харьковском городской председатель М.ДОБКИН в очередной раз ввел в заблуждение телезрителей и общественность Украины. В частности, это касается заявлений ДОБКИНА об участии сотрудников СБУ в силовом конфликте 16 декабря 2006 года в Харькове на улице Клочковский якобы на стороне коммерческой структуры «Таргет».

«Хотелось бы напомнить, - отмечается в заявлении, - что одной из приоритетных задач Службы безопасности Украины и ее региональных органов является предупреждение, выявление и прекращение организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики и других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины. При этом деятельность СБУ, ее органов и сотрудников всегда осуществляется на принципах законности, уважения к правам и достоинству личности, внепартийности и ответственности перед народом Украины. Это, кстати, фактически признают и сами инициаторы вышеуказанных неправдивых сообщений, о чем, например, может свидетельствовать отсутствие у правоохранительных органов заявлений относительно действий сотрудников СБУ во время конфликта 16 декабря 2006 года».

«Следовательно, - отмечают авторы заявления, - напрашивается вывод, что Харьковский городской председатель пытается втянуть Управление СБУ в Харьковской области в несуществующую плоскость конфликта».

«По поводу отмены разрешения Харьковскому городскому совету на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, а также допуска к государственной тайне Харьковскому городскому председателю М.ДОБКИНУ напоминаем, что указанные превентивные меры были вызваны системными грубыми нарушениями с их стороны требований действующего законодательства об охране государственной тайны. Указанные мероприятия были направлены исключительно на предотвращение возможной утраты сведений и материальных носителей, которые содержат государственную тайну или конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью государства», - говорится в заявлении.

«Генеральной прокуратурой Украины, Кабинетом министров Украины, Центральным управлением Службы безопасности Украины, военной прокуратурой Харьковского гарнизона, которыми рассматривались жалобы и заявления Харьковского городского совета, Харьковского городского председателя М.ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Г.КЕРНЕСА по поводу отмены допуска к гостайне, действия Управления СБ Украины в Харьковской области признаны правомерными», - отмечают авторы заявления.