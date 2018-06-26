Неделя в цифрах

1 украинский мэр – градоначальник Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев – был убит тремя выстрелами из огнестрельного оружия, а дом мэра Львова Андрея Садового неизвестные обстреляли из гранатомета.

2 фракции – УДАР и «Свобода» - заявили о выходе из парламентской коалиции, открыв возможность перезагрузить Верховную Раду путем проведения досрочных выборов.

3 пункта пропуска на границе Украины – «Должанский», «Изварино» и «Червонопартизанск» - находятся под постоянным обстрелом со стороны Российской Федерации. Помимо этого, на «Должанском» СНБО фиксирует проникновение на территорию Украины боевиков и бронетехники из России.

7 народных депутатов от ВО «Свобода» - Алексей Фурман, Маркиян Лопачак, Алексей Кайда, Руслан Марцинкив, Анатолий Витив, Олег Осуховский, Игорь Сабий – предлагают шантажировать США, Британию и Российскую Федерацию возобновлением ядерного статуса Украины. Парламентарии зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект.

15 стран-членов Совета безопасности ООН единогласно поддержали проект резолюции, осуждающий ситуацию с крушением самолета Малайзийских авиалиний в небе над Донецкой областью. В документе, подготовленном Австралией (на борту самолета находилось 28 граждан этого государства) подчеркивается, что «лайнер был сбит». Резолюция содержит требование к вооруженным сепаратистам предоставить экспертам доступ к месту падения авиалайнера и призыв ко всем сторонам сотрудничать с международными следователями.

18 российских компаний и 15 граждан РФ, ответственных за действия против территориальной целостности Украины, попадут под санкции ЕС. Совет ЕС расширил критерии правовых основ для ограничительных мероприятий, что открывает путь для замораживания активов и запрещения на выдачу виз лицам и организациям, которые извлекают выгоду или активно поддерживают россиян, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизации ситуацию в восточной Украине.

83 место из 187 занимает Украина в рейтинге Индекса человеческого развития (ИЧР). В текущем году страна ухудшила свой результат на пять позиций (в 2013 году Украина занимала 78 место). ИЧР - это итоговая мера для оценки долговременного прогресса по трем основным измерениям человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, доступ к знаниям и достойный уровень жизни.

90 детей-сирот в возрасте до 4 лет, воспитанников детских домов Донецка и Макеевки, остаются в заложниках у террористов. Сотрудники приютов, медики и волонтеры продолжают переговоры о возможном вывозе детей из зоны АТО.

232 народных депутатов проголосовали за прекращение деятельности фракции КПУ в Верховной Раде. Результатом такого решения стал роспуск фракции коммунистов. Депутаты этой политической силы остаются в парламенте как внефракционные и могут присоединиться к другим депутатским группам или создать собственную.

308 уголовных производств открыли Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины против членов Коммунистической партии Украины за поддержку аннексии Крыма и создание так называемых Луганской и Донецкой «народных республик».

1232 украинских военных были ранены и 325 погибли за время проведения АТО на востоке Украины.

5107 домов в столице (20%) остаются без горячего водоснабжения. В «Киевэнерго» такую ситуацию поясняют повреждениями на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения, наличием плановых ремонтных работ, которые компания проводит в тепловом хозяйстве в период подготовки к отопительному сезону, проведением гидравлических испытаний теплосетей и решением правительства ограничить газоснабжение теплоисточников «Киевэнерго» (компания задолжала НАК «Нафтогаз Украины» почти 1,8 млрд гривен).

41 000 военнослужащих Российской Федерациидислоцируются на границе с Украиной. По данным СНБО, в приграничных районах с российской стороны сосредоточено около 150 танков, более 1 000 единиц другой бронетехники и около 500 единиц артиллерийских систем, в том числе, систем залпового огня «Град» и самые современные системы «Торнадо».

50 000 человек стали вынужденными переселенцами из зоны АТО. В Донецкой области в районе Красноармейска и Волновахи, в Луганской области в районе города Сватово, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 3 транзитных пункта для встречи внутренних мигрантов. В то же время, уже более 6 000 переселенцев вернулись в Славянск, после освобождения города от террористов.

300 000 современных аптечек для военнослужащих Украина рассчитывает получить от США. Кроме аптечек украинские власти договариваются о поставках кровоостанавливающих препаратов.

92 000 000 гривен (без учета инфляции) необходимо для внедрения в парламенте новой электронной системы голосования «Рада-4». Нынешняя система, позволяющая депутатам обходить требование обязательного персонального голосования, работает с 2003 года.

172 000 000 долларов США (максимальный отток за полгода) потерял российский фондовый рынок за неделю. Неделей ранее потери составили 96 млн долларов.

598 947 900 гривен Кабинет министров Украины выделил для закупки вооружения и военной техники. Средства планируется разделить между тремя ведомствами: Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой.

31 000 000 000 гривень может достичь бюджетная дыра на конец года в случае, если парламент не утвердит предлагаемый правительством секвестр государственного бюджета.

Маргарита Андреева