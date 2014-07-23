"Свобода" предлагает шантажировать США, Британию и РФ возобновлением ядерного статуса Украины

Сегодня депутаты зарегистрировали проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно возобновления Украиной статуса ядерной державы (№4351а).

Информация об этом размещена на сайте парламента.

Отмечается, что документ зарегистрировали народные депутаты от "Свободы": Алексей Фурман, Маркиян Лопачак, Алексей Кайда, Руслан Марцинкив, Анатолий Витив, Олег Осуховский, Игорь Сабий.

В тексте постановления отмечается, что действия Российской Федерации [ред. - агрессия в отношении Украины, аннексия Крыма] как одного из государств-подписантов Будапештского меморандума и бездействие других государств-подписантов Меморандума разрушают существующую международную систему безопасности и права, а также нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

Читайте такжеУкраине не стоило отказываться от ядерного оружия - СМИ

Так, депутаты предлагают принять решение о предупреждении государств-гарантов Будапештского меморандума [ред. - США, Великобритании и России], что в случае непрекращения в течение 10 дней со дня принятия этого Постановления актов агрессии со стороны РФ, а также невозвращения временно оккупированной РФ территории Украины и непредоставления другими государствами-гарантами Будапештского меморандума адекватной военной помощи, ВР обязуется осуществить соответствующие процедуры в соответствии со статьей Х Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и раздела V Закона Украины «О международных договорах Украины» для прекращения действия соответствующего международного договора, а также поручить Кабмину безотлагательно разработать Государственную программу возобновления Украиной статуса ядерной державы и начать работу по разработке ядерного оружия как единственного эффективного механизма сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации.

Справка УНИАН. Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить прочную преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по Договору обязательств с тем, чтобы ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия; создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.

Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 (то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай).

Договор одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и открыт для подписания 1 июля 1968 в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Ратифицирован СССР 24 ноября 1969 года (Российская Федерация - правопреемник СССР по выполнению договора).

Вступил в силу 5 марта 1970 после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР подписал в 1968, США - в 1968, Великобритания - в 1968), а также 40 другими странами. Франция и КНР подписали договор в 1992 году.

Читайте такжеПотеря части территории Украины приведет к ядерной гонке в мире - политолог

11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира. Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.

Будапештская соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международный договор, заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о безъядерном статусе Украины. Соглашение было подписано в Будапеште и содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.