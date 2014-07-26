В Запорожской области при бегстве из Луганска задержаны кавказские наемники
20:14, 26 июля 2014Политика
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В Бердянске Запорожской области бойцы спецбатальона "Азов" задержали боевиков из террористической организации "Луганская народная республика" ("ЛНР"), которые бежали из Луганска и скрывались на юго-востоке.
фото СБУ
Как сообщил батальон "Азов", большинство плененных террористов почти не говорит по-русски. "Российская Федерация не может справиться с украинским сопротивлением, и не брезгует услугами кавказских наемников", - отметили в батальоне, передает "Украинская правда".
Видео: Андрей Дзиндзя
Как отметил один из бойцов "Азова" Андрей Дзиндзя, беглецы из Луганска скрывались у криминального авторитета Бердянска Андрея Лебедя.
Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ задержала в Краматорске местного жителя, гражданина Украины по прозвищу "Тунгус", 1981 года рождения, который был разведчиком террористической организации "ДНР", о чем имел соответствующее удостоверение.
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