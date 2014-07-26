В Запорожской области при бегстве из Луганска задержаны кавказские наемники

Как сообщил батальон "Азов", большинство плененных террористов почти не говорит по-русски. "Российская Федерация не может справиться с украинским сопротивлением, и не брезгует услугами кавказских наемников", - отметили в батальоне, передает "Украинская правда".

Видео: Андрей Дзиндзя

Как отметил один из бойцов "Азова" Андрей Дзиндзя, беглецы из Луганска скрывались у криминального авторитета Бердянска Андрея Лебедя.

Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ задержала в Краматорске местного жителя, гражданина Украины по прозвищу "Тунгус", 1981 года рождения, который был разведчиком террористической организации "ДНР", о чем имел соответствующее удостоверение.