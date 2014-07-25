Украинская диаспора призывает G-20 пригласить на саммит Порошенко вместо Путина

Как сообщили УНИАН в СКУ, Чолий выразил соболезнования в связи с гибелью около 30 граждан и жителей Австралии во время малазийского рейса MH17.

«Уничтожение пассажирского авиалайнера, унесшее жизни 298 человек из разных стран мира, должно стать для международного сообщества страшным предупреждением последствий примирения с поддерживаемым Россией терроризмом и дерзким нарушением территориальной целостности независимого государства», - подчеркнул он.

Читайте такжеКанада ввела новые санкции против РоссииВ связи с этим Чолий призвал премьер-министра Австралии поработать с «Большой двадцаткой», чтобы немедленно ввести против России санкции в целевых отраслях (санкции третьего уровня); оказать военную помощь Украине, чтобы прекратить угрозу, которую для международного сообщества составляет поддерживаемый Россией терроризм в восточной Украине; запретить президенту РФ Владимиру Путину иметь привилегию участвовать в саммите «Большой двадцатки» 15-16 ноября в Брисбене (Австралия); пригласить президента Украины Петра Порошенко на этот саммит.

«Если руководители «Большой двадцатки» не будут действовать немедленно и решительно, Россия еще больше осмелеет в своих дальнейших угрозах миру и безопасности не только в Украине, но и во всем мире, что принесет еще больше страданий и смертей невинных людей», - заявил Чолий.