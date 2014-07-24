В ВР по просьбе правительства объявили перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что правительство просит перерыв для проведения консультаций с фракциями.

Такая просьба прозвучала после того, как ВР не поддержала во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины”.

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Спикер пригласил всех лидеров фракций для проведения консультаций с членами правительства.

Как сообщал УНИАН, на вечернее заседание парламента прибыл премьер-министр Арсений Яценюк вместе со всеми министрами.