В ВР по просьбе правительства объявили перерыв
17:11, 24 июля 2014Политика
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Во ВР по просьбе правительства объявлен перерыв до 17.20 для проведения консультаций с фракциями
В Раде объявили перерыв / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что правительство просит перерыв для проведения консультаций с фракциями.
Такая просьба прозвучала после того, как ВР не поддержала во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины”.
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Спикер пригласил всех лидеров фракций для проведения консультаций с членами правительства.
Как сообщал УНИАН, на вечернее заседание парламента прибыл премьер-министр Арсений Яценюк вместе со всеми министрами.
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