Левченко пришел в сессионный зал, несмотря на запрет появляться в ВР
10:29, 23 июля 2014Политика
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Народный депутат Николай Левченко, которого накануне лишили права три дня появляться в Верховной Раде, пришел в сессионный зал.
Левченко снова наведался в сессионный зал / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от ВО “Свободы” пытаются выгнать из парламента.
Как сообщал УНИАН, 22 июля за решение об удалении из сессионного зала ВР Левченко за провокации 171 народный депутат.
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