24 июля - красная линия для ЕС в решимости применить санкции к России - Климкин

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Брюсселе журналистам, комментируя ранее принятые Советом ЕС по вопросам внешней политики выводы относительно Украины.

«Сегодня в парламенте один из моих друзей сказал: «ЕС хорошо применяет красные линии к другим. Сейчас ЕС должен применить красную линию к самому себе». И это - как раз тот самый случай. Предложения по санкциям, включая секторальные санкции, должны быть готовы к послезавтра. Это - конкретный дед-лайн. Это другой менталитет для ЕС», - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины назвал «хорошим» заседание Совета ЕС.

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«Есть четкое понимание и солидарность с Украиной, потому что сейчас мы говорим о четком политическое давление (по отношению к России), о возможности предоставить статус террористических организаций Донецку и Луганску на политическом уровне», - аргументировал он свою оценку.

Климкин также сообщил, что Соглашение об ассоциации будет ратифицировано уже в ближайшем будущем.

«Пакет для ратификации готов, и в ближайшем будущем мы передадим его президенту, после этого - в парламент для ратификации», - детализировал украинской министр.