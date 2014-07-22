СМИ: Путин снова посетит оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин встретится со всеми депутатами Госдумы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей разных фракций и источник, близкий к руководству нижней палаты парламента.

Изначально при этом планировалось, что в Крыму Путин проведет встречу только с фракцией единороссов.

Информацию о предстоящей встрече изданию подтвердили источники в трех фракциях - "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ. Источник в аппарате Госдумы при этом отметил, что это, скорее всего, будет именно встреча, а не выезное заседание.

Читайте такжеПриезд Путина в Севастополь является «откровенной провокацией» - ПарубийПолучить комментарий пресс-­службы президента РФ не удалось.

К приезду Путина под Ялтой построят санаторий. Как рассказали изданию несколько собеседников, близких к руководству Думы, встреча с депутатами у Путина запланирована в санаторном комплексе «Мрия» под Ялтой. Отель сейчас еще только строится (по сообщениям СМИ, его строит Сбербанк как место для отдыха своих сотрудников) и будет открыт как раз к приезду руководства России. Представители отеля пообещали дать комментарий позже. В Сбербанке от комментариев отказались.

Также в издании напомнили, что по сообщениям СМИ, в прошлом и позапрошлом годах Путин посещал Ялту и заезжал в гости к экс-главе администрации президента Украины Виктору Медведчуку, которого считают его близким другом.