Украинские силовики с боем вошли на западную окраину Донецка - Ярош
12:49, 21 июля 2014Политика
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Армия вместе с добровольческими батальонами с боем вошли на западную окраину Донецка.
Украински силовики с боем вошли на западную окраину Донецка - Ярош / Фото: УНИАН
Об этом сообщает лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети.Читайте такжеЖителей Донецка просят не выходить на улицу в связи с боевыми действиями
"Передовые подразделения 93-й бригады ВСУ, батальонов "Донбасс", "Днепр" и добровольцы "Правого сектора" с боем вошли на западную окраину Донецка. Закрепляемся...", - написал Ярош.
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