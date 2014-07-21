Украинские силовики с боем вошли на западную окраину Донецка - Ярош

12:49, 21 июля 2014
Политика
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Армия вместе с добровольческими батальонами с боем вошли на западную окраину Донецка.

десантники / Фото: УНИАН

Об этом сообщает лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети.Читайте такжеЖителей Донецка просят не выходить на улицу в связи с боевыми действиями

"Передовые подразделения 93-й бригады ВСУ, батальонов "Донбасс", "Днепр" и добровольцы "Правого сектора" с боем вошли на западную окраину Донецка. Закрепляемся...", - написал Ярош.

публикацияДмитрий Яроша.

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