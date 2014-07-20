Террористы похитили двух милиционеров в Луганске

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в области Татьяна Погукай, вчера, 19 июля, поступило сообщение о том, что вечером группой вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфляжную форму, из дома был насильн вывезен подполковник милиции Владимир Дяченко (начальник следственного отдела Станично-Луганского районного отдела милиции).

Читайте такжеВ Луганской области террористы похитили четырех милиционеровК настоящему времени место его нахождения неизвестно.

Также поступило сообщение о том, что группой вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфляжную форму, был похищен подполковник милиции Александр Манцев (оперуполномоченный ГУМВД Украины в Луганской области). К настоящему времени его местонахождение также неизвестно.