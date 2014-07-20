Террористы из "ДНР" вывезли 50 мешков останков тел пассажиров Боинга
00:15, 20 июля 2014Политика
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Террористы увезли 50 мешков останков пассажиров Boeing 777. Об этом сообщила журналистка Екатерина Сергацкова.
REUTERS
"Вкратце. С места крушения самолета днровцы при помощи шахтеров, которых туда направило руководство шахт, на моих глазах погрузили 50 мешков с телами/фрагментами в грузовик и увезли в неизвестном направлении. Вероятно, в Донецк. При этом днем Бородай уверял, что до приезда международной комиссии тела трогать не будут",- написала она в Facebook.
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