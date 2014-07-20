Террористы из "ДНР" вывезли 50 мешков останков тел пассажиров Боинга

"Вкратце. С места крушения самолета днровцы при помощи шахтеров, которых туда направило руководство шахт, на моих глазах погрузили 50 мешков с телами/фрагментами в грузовик и увезли в неизвестном направлении. Вероятно, в Донецк. При этом днем Бородай уверял, что до приезда международной комиссии тела трогать не будут",- написала она в Facebook.