Остановить рашизм. Новый урок для мира

В небе Украины произошла трагедия мирового масштаба. Боевики Путина, получившие из России зенитно-ракетные комплексы «Бук», сбили самолет, летевший по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур.

Погибли 300 человек, в том числе большое количество детей.

Что имеем спустя сутки после страшной трагедии? Все улики совершенно четко указывают, кто совершил этот теракт. Здесь надо отдать должное нашим спецслужбам. Они записали разговоры подонков, которые бросились делиться небывалой радостью со своими кураторами из ФСБ и Генштаба России, считая, что сбили украинский Ан-24.

Записи тут же были продемонстрированы миру - ведущие телеканалы в прямом эфире показали эти записи разговоров.

Позже спецслужбы предоставили видеодоказательства наличия смертоносного оружия у боевиков. Даже то, как находящиеся на территории Украины путинофилы пытаются спрятать «Бук» и отправить его обратно в Россию.

К вечеру состоялось заседания Совета безопасности ООН. Если суммировать выступления, то мир шокирован и требует наказания для террористов. Хотя, следуя дипломатическим традициям, дипломаты еще не торопится с выводами – «ждут результатов расследования».

В связи с трагедий выступил и президент США. Он четко сказал: "Боинг-777" "Малазийских авиалиний" был сбит ракетой, выпущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами.

Обама пока лишь косвенно возложил ответственность на Путина. Уточнив, что террористы не могли бы сбить этот самолет, если бы они не имели вооружения из России. Но, пожалуй, самое главное от него – у Путина не осталось времени для игр: либо он поддерживает сепаратистов, либо сотрудничает с украинскими властями для решения конфликта на Востоке Украины.

Не слишком ли мягко сказано после того, что произошло и происходит на востоке Украины. Там идет полномасштабная война, развязанная лично Путиным.

Пытаясь отомстить за цивилизационный выбор, кремлевский шизофреник наводнил восток Украины боевиками со всей Россией. Предоставил им современнейшее вооружение, включая системы залпового огня «Град» и «Торнадо».

Это по его приказу боевики не только стреляют в военных, но и лупят по мирным жителям. Счет идет на сотни убитых и тысячи раненных.

Что может в этом случае сделать США? Да то, что предоставили в свое время Южной Корее – защиту. Нужно, чтобы американский сенат и конгресс приняли закон о предоставлении Украине статуса союзника. Не хотят вводить войска, хотя бы прислали советников и предоставили высокоточное оружие. Кстати, если бы оно было - не было такого количества смертей.

Не знаю, осознает ли Запад, что в гибели пассажиров малазийского лайнера есть и его вина. Что именно беспечная и порой отрешенная политика по отношению к Путину, привела к тяжелейшим последствиям.

Кстати, Европа по-прежнему продолжает только думать над санкциями третьего уровня. Невероятное достижение на сегодняшний день – Меркель, которая еще несколько дней целовала Путина в Бразилии, лишь заявила, что Франции не следует продавать России «Мистрали». Хотя как знать – может сбитый Боинг является как раз своеобразным подарком Меркель на день рождения.

Что касается самой России, то вряд ли здесь стоит что-то комментировать. Сплошной цинизм, бред и попытка спрятать следы страшного преступления.

Даже Советский союз, сбивший южнокорейский самолет в 1983 году, и тот вел себя более достойно, нежели нынешние кремлёвские домочадцы.

Впрочем, если сравнить трагедии корейского "Боинг» с малазийским, то многие сходится. Тогда шла война в Афганистане, сейчас – в Украине. Тогда применили санкции к СССР, нынче - к России. В те годы отгремела Олимпиада – и сейчас россияне неплохо отолимпиадились. Пока не сошлось одно. Трагедия в начале 80-тых закончилась развалом Союза. Так хочется, чтобы на этот закончилось развалом России. Мир от этого только выиграет и спокойно вздохнёт. Что такое фашизм – мир узнал. Рашизм – еще хуже. Сбитый лайнер – очередной урок для мира. На предыдущие предупреждения – нападение Грузию и аннексия Крыма – мир отреагировал слабо.