СМИ: Террористы отпустили мэра Горловки после месяца плена
17:12, 18 июля 2014Политика
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Сегодня из плена был освобожден мэр Горловки Евгений Клеп, задержанный вооруженными людьми из группировки Игоря Безлера во время совещания в исполкоме 11 июня.
Боевики освободили Евгения Клепа / klep.org.ua
Об этом сообщает Gorlovka.ua со ссылкой на источник в отряде Беса.
Информацию подтвердили и в мэрии. Где после освобождения находится градоначальник, на данный момент неизвестно.
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