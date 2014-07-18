СМИ: Террористы отпустили мэра Горловки после месяца плена

Об этом сообщает Gorlovka.ua со ссылкой на источник в отряде Беса.

Информацию подтвердили и в мэрии. Где после освобождения находится градоначальник, на данный момент неизвестно.

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