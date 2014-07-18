СМИ: Террористы отпустили мэра Горловки после месяца плена

17:12, 18 июля 2014
Политика
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Сегодня из плена был освобожден мэр Горловки Евгений Клеп, задержанный вооруженными людьми из группировки Игоря Безлера во время совещания в исполкоме 11 июня. 

Боевики освободили Евгения Клепа / klep.org.ua

Об этом сообщает Gorlovka.ua со ссылкой на источник в отряде Беса.

Информацию подтвердили и в мэрии. Где после освобождения находится градоначальник, на данный момент неизвестно. 

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