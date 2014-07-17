Ракеты ЗРК "Бук" были выпущены из третьего микрорайона Тореза

Пользователи "Фейсбук" распространили информацию более полутысячей перепостов, передает Еспресо.TV.

"Это фото инверсионного следа оставленного после запуска ракеты ЗРК "Бук".

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Сделано через несколько минут после запуска ракеты с 3 микрорайона города Торез с запада на восток.

Тысячи людей видело запуск и полет ракеты, которую Вы любезно передали своим подшефным террористам!", - с такими словами советник министра внутренних дел обратился к российскому президенту Путину и отметил, что после таких фактов вряд ли удастся скрыться от международного трибунала.