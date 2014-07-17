Неподалеку от аэропорта Луганска найдены тела четырех военных

Об этом сообщает пресс-секретарь луганской милиции Татьяна Погукай. Ее цитирует УП.

"В Лутугинском районе 16 июля на перекрестке автодорог Н-21 "Луганск-Лутугино" и Е-40 "Луганск-Аэропорт" обнаружены остатки обгоревшей техники: автомобиль "ЗИЛ-131" д/н 8251Е9 и БТР, на раме которого есть табличка с текстом "Т07ПТ4633", - сказано в сообщении.

"Также обнаружены обгоревшие останки четырех мужчин в военной форме. На месте происшествия обнаружен бронежилет "Корсар М3" с маркировкой -317784? (другие цифры оплавлены), металлический котелок для приготовления пищи со следами термической деформации, на дне которого имеется надпись "Андрейкив"", - сообщила она.

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Кроме того, найден фрагмент шеврона с рисунком парашютного купола, герба Украины и надписью "десант".

Анкетные данные погибших военнослужащих устанавливаются.