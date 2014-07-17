Террористы похитили первого заместителя мэра Донецка

Об этом сообщает "ОстроВ".

Савинов принимал участие в круглом столе "За единство, согласие и развитие".

"Мне только что сообщили, что Савинова забрали представители ДНР", - сообщила одна из организаторов мероприятия.

По словам очевидцев, чиновника посадили в машину, на которой он приехал на "круглый стол", неизвестные. Также в машине находился и глава отдела по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровинский. Вслед за этой машиной отправился еще один автомобиль с вооруженными людьми.

Похищение подтверждает у себя в Facebook журналист Алексей Мацука:

Кроме того, сообщается, что два человека, которые пришли на "круглый стол" плеснули в лицо зеленкой еще одному организатору мероприятия - предпринимателю Владимиру Шульге.

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