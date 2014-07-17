Террористы похитили первого заместителя мэра Донецка

14:14, 17 июля 2014
Политика
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Первого заместителя Донецкого городского головы Константина Савинова увезли в неизвестном направлении представители "ДНР".

REUTERS

Об этом сообщает "ОстроВ"

Савинов принимал участие в круглом столе "За единство, согласие и развитие". 

"Мне только что сообщили, что Савинова забрали представители ДНР", - сообщила одна из организаторов мероприятия. 

По словам очевидцев, чиновника посадили в машину, на которой он приехал на "круглый стол", неизвестные. Также в машине находился и глава отдела по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровинский. Вслед за этой машиной отправился еще один автомобиль с вооруженными людьми. 

Похищение подтверждает у себя в Facebook журналист Алексей Мацука:

публикацияOleksiy Matsuka.

Кроме того, сообщается, что два человека, которые пришли на "круглый стол" плеснули в лицо зеленкой еще одному организатору мероприятия - предпринимателю Владимиру Шульге. 

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