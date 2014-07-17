В Житомире на автовокзале ищут взрывчатку

На центральном автовокзале в Житомире ищут взрывчатку сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Житомирской области.

В соответствии с сообщением, сегодня, 17 июля, около 8.00 на телефонную линию «102» поступило сообщение из центрального автовокзала Житомира о том, что к ним позвонил неизвестный мужчина и приказал эвакуировать людей в связи с минированием помещения. Уже спустя час аноним сообщил о закладке взрывчатки и в одном из магазинов, который находится рядом с вокзалом. В обоих местах работают правоохранители и взрывотехники.

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Сразу же по получении тревожного сообщения на центральный автовокзал выехали следственно-оперативные группы УМВД и Житомирского горотдела милиции, Управления ГАИ, работники взрывотехнической службы, представители других правоохранительных ведомств.

Проводится эвакуация людей, ограничено движение транспорта на автодороге поблизости.

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Эксперты взрывотехнической службы, применяя служебных собак и специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений на автовокзале и в торговом учреждении.