В Авдеевке два украинских солдата попали в плен

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили военнослужащие непосредственно из данной части, и родители солдат-срочников, которые сейчас там служат.

«В среду, 16 июля, два наших человека попали в плен. Они ходили в магазин в Авдеевке за принадлежностями первой необходимости – за туалетной бумагой, зубной пастой, мылом», - рассказали собеседники агентства, уточнив, что, «есть местные жители, которые были свидетелями того, как ребятам заломили руки, повалили на землю и увели».

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Говоря об общей ситуации сейчас в части, военные сказали: «Мы заблокированы со всех сторон, как мухи облепили нас блокпосты террористов. Со стороны боевиков нам предъявляются постоянные ультиматумы. Обещают нас «Градами» бомбить – либо мы должны уходить, либо сдаваться, переходить на их сторону». Но солдаты, многие из которых еще весной отслужили положенный срок на срочной воинской службе, убежденно заявляют, что «никуда не собираются уходить».

Однако, в части возмущены тем, что никто из «командования повыше» ни разу на время проведения АТО не прибыл в часть, чтобы оценить на месте обстановку и принять какое-то стратегически верное решение

«Командование ничего нам не говорит, только - «держитесь». Если бы здесь побывал хотя бы один генерал, тогда бы, может быть, какие-то решения бы и принимались.

Но не то, что генерал, у нас здесь ни одного полковника не было с декабря 2013 года, ни одного. На место никто не приезжал», - сетуют служащие в части.

При этом они добавляют: «Мы, конечно, надеемся на подмогу, чтобы разблокировать нашу часть… Нужно сейчас, чтобы наши украинские войска двигались, шли вперед и забирали этот участок – Ясиноватая-Авдеевка, перекрывали Путиловский мост, чтобы спасти ребят, которые сейчас непосредственно находятся в Донецком аэропорту и обороняют его. Мы переживаем за наших ребят, которые сейчас в аэропорту, ведь если мы уйдем – им будет конец. И надо как можно быстрее надо этот кусок закрывать».

Как сообщал УНИАН, 21 июня, в Авдеевке воинская часть противовоздушной обороны №2938, обслуживающая Донецкий аэропорт, подверглась со стороны террористов массированному обстрелу из крупнокалиберного оружия.

По данным Минобороны, после того как на помощь полку воздушных сил прибыли военнослужащие части спецназначения, они совместно дали отпор нападавшим. Со стороны военнослужащих ВС Украины погибших и раненых нет. Охрана территории всех подразделений части зенитных ракетных войск усилена, - подчеркивают в Минобороны.

В то же время родители военнослужащих данной части утверждают, что командир части обратился к своему руководству с просьбой о помощи, поскольку террористы разгромили КПП, уничтожили оборудование и силы теперь не равные. Кроме того, в части служат узкие специалисты-операторы по обслуживанию радиолокационных установок, которые только автоматами физически не смогут отразить следующее нападение террористов, если не будет помощи.