В Луганске боевики обстреляли предприятие: погибло 6 человек
00:05, 17 июля 2014Политика
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Террористы в Луганске обстреляли предприятие "ЛИА". Шесть человек погибли, еще столько же госпитализированы.
REUTERS
Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД Украины в Луганской области.
"Под огнем боевиков оказалось предприятие "ЛИА". С осколочными ранениями в больницу госпитализированы шесть человек, а в бюро судмедэкспертизы доставлены шесть тел погибших", - говорится в сообщении.
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Напомним, в последние дни террористы с целью дискредитации сил АТО ведут артобстрел жилых районов Луганска. Это, по-прежнему, является основной причиной повреждений и аварийных отключений систем жизнеобеспечения областного центра.
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