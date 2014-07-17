В Луганске боевики обстреляли предприятие: погибло 6 человек

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД Украины в Луганской области.

"Под огнем боевиков оказалось предприятие "ЛИА". С осколочными ранениями в больницу госпитализированы шесть человек, а в бюро судмедэкспертизы доставлены шесть тел погибших", - говорится в сообщении.

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Напомним, в последние дни террористы с целью дискредитации сил АТО ведут артобстрел жилых районов Луганска. Это, по-прежнему, является основной причиной повреждений и аварийных отключений систем жизнеобеспечения областного центра.