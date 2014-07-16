Премьер-министр Эстонии: у ЕС нет выбора, чем применить дальнейшие санкции против России

Об этом он заявил в среду в Брюсселе журналистам перед началом заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы видим, что требования не выполнены. У нас нет другого выбора, чем обсуждать дальнейшие санкции», - сказал Рыйвас.

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При этом глава эстонского правительства отметил, что эти санкции должны быть «хорошо направленными и эффективными».

«Я надеюсь, что по этому поводу мы достигнем договоренности. Мы продолжали говорить, что неприемлемо, когда страна в Европе думает, что может изменить территорию другой страны, изменить границы, используя силу», - подчеркнул он.