Премьер-министр Эстонии: у ЕС нет выбора, чем применить дальнейшие санкции против России
23:49, 16 июля 2014Политика
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Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас считает, что в связи с тем, что Россия не выполнила условий по стабилизации ситуации в Украине, в ЕС не имеет другого выхода, нежели применить дальнейшие санкции.
У ЕС нет выбора, чем применить дальнейшие санкции против России / Scanpix/Postimees
Об этом он заявил в среду в Брюсселе журналистам перед началом заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
«Мы видим, что требования не выполнены. У нас нет другого выбора, чем обсуждать дальнейшие санкции», - сказал Рыйвас.
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При этом глава эстонского правительства отметил, что эти санкции должны быть «хорошо направленными и эффективными».
«Я надеюсь, что по этому поводу мы достигнем договоренности. Мы продолжали говорить, что неприемлемо, когда страна в Европе думает, что может изменить территорию другой страны, изменить границы, используя силу», - подчеркнул он.
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