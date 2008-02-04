Литвин: Президент завтра не будет выступать в ВР

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет выступать с ежегодным посланием в Верховной Раде из-за противостояния политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал в интервью журналистам: «Не думаю, что завтра будет Президент Украины в Верховной Раде».

По словам лидера Блока Литвина, даже «если произойдет какое-то чудо» и будет разблокирована работа парламента, то не исключено, что в сессионном зале ВР «будут развешены лозунги», и Президент не сможет выступать в такой обстановке.

Как сказал В.ЛИТВИН, он предложил на Согласительном совете завтра сначала закрыть первую сессию ВР шестого созыва, потом открыть вторую сессию, заслушать обращение Президента Украины к ВР и уже после этого искать компромиссы для разблокирования работы парламента. Он отметил, что данное предложение не поддержали ни представители меньшинства, ни представители коалиции.

По его словам, главная причина сложившейся в парламенте ситуации - «взаимное недоверие». «Это политическое противостояние будет углубляться», - сказал В.ЛИТВИН и отметил, что для нахождения компромисса необходимо «больше аргументов как с одной стороны, так и с другой», а также понимание, что «они (политические силы) обречены выходить из сложившейся ситуации».

В.ЛИТВИН отметил, что выход необходимо искать уже сейчас, потому что позже «крохи доверия к Верховной Раде будут окончательно утрачены».