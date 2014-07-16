Минюст лишил лицензий 500 нотариусов в Крыму
16:09, 16 июля 2014Политика
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Министерство юстиции Украины лишило лицензий 500 нотариусов в Крыму, которые приняли российское гражданство и получили разрешение на деятельность от РФ.
Нотариусов в Крыму, которые приняли российское гражданство, лишены лицензии / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко.
«Это 500 нотариусов, которые проживают на территории Крыма. Точнее, уже бывшие нотариусы», - сказал министр.
Читайте такжеМинюст в очередной раз призвал депутатов открыть государственные реестрыПетренко объяснил, что были лишены лицензии именно те нотариусы, которые приняли российское гражданство и получили разрешение от России на ведение нотариальной деятельности.
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