Минюст лишил лицензий 500 нотариусов в Крыму

16:09, 16 июля 2014
Политика
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Министерство юстиции Украины лишило лицензий 500 нотариусов в Крыму, которые приняли российское гражданство и получили разрешение на деятельность от РФ.

Нотаріусів у Криму, які взяли російське громадянство, позбавлено ліцензії / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

«Это 500 нотариусов, которые проживают на территории Крыма. Точнее, уже бывшие нотариусы», - сказал министр.

Читайте такжеМинюст в очередной раз призвал депутатов открыть государственные реестрыПетренко объяснил, что были лишены лицензии именно те нотариусы, которые приняли российское гражданство и получили разрешение от России на ведение нотариальной деятельности.

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