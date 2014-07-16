Минюст лишил лицензий 500 нотариусов в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

«Это 500 нотариусов, которые проживают на территории Крыма. Точнее, уже бывшие нотариусы», - сказал министр.

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