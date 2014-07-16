BBC: Возле пункта пропуска "Мариновка" идет бой
15:23, 16 июля 2014Политика
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Возле пункта пропуска "Мариновка" в среду идет бой.
REUTERS
Об этом сообщил источник BBC Украина на месте событий.
Пункт, который контролируют украинские силы, атакуют 10 танков, пять БТР и до 200 человек.
Среди украинских силовиков есть двое погибших.
Ранее пресс-служба Нацгвардии сообщила о том, что в среду в пять утра сепаратисты начали "массированное наступление" на силы Нацгвардии под селом Мариновка.
Сепаратисты обстреляли блокпост силовиков из танков и минометов. Первое наступление силовики отбили, но боевики отступили в село Степановка и далее ведут огонь по позициям АТО, говорилось в сообщении.
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