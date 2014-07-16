BBC: Возле пункта пропуска "Мариновка" идет бой

Об этом сообщил источник BBC Украина на месте событий.

Пункт, который контролируют украинские силы, атакуют 10 танков, пять БТР и до 200 человек.

Среди украинских силовиков есть двое погибших.

Ранее пресс-служба Нацгвардии сообщила о том, что в среду в пять утра сепаратисты начали "массированное наступление" на силы Нацгвардии под селом Мариновка.

Сепаратисты обстреляли блокпост силовиков из танков и минометов. Первое наступление силовики отбили, но боевики отступили в село Степановка и далее ведут огонь по позициям АТО, говорилось в сообщении.