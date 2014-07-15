Конституционный суд не чувствует политического давления - председатель КС

15:21, 15 июля 2014
Политика
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Конституционный Суд Украины сегодня не испытывает давления со стороны политиков.

Юрий Баулин говорит, что не чувствует давления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КС Юрий Баулин, отвечая на вопрос журналистов, судьи чувствуют давление политиков в своей работе.

Баулин отметил: “Сейчас мы никакого давления не испытываем”. В то же время добавил, что должен быть соблюден принцип независимости суда.

Читайте такжеКонституционный Суд Украины прекратил сотрудничество с Конституционным Судом России“Но принцип, который заложен, он должен быть соблюден и с ротацией, которая у нас имеет место и еще будет иметь место, потому что две вакансии у нас еще есть в суде, поэтому тот принцип судебной власти и ее независимости, такой конституционный принцип - неприкасаемый”, - сказал глава суда.

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