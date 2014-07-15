Конституционный суд не чувствует политического давления - председатель КС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КС Юрий Баулин, отвечая на вопрос журналистов, судьи чувствуют давление политиков в своей работе.

Баулин отметил: “Сейчас мы никакого давления не испытываем”. В то же время добавил, что должен быть соблюден принцип независимости суда.

Читайте такжеКонституционный Суд Украины прекратил сотрудничество с Конституционным Судом России“Но принцип, который заложен, он должен быть соблюден и с ротацией, которая у нас имеет место и еще будет иметь место, потому что две вакансии у нас еще есть в суде, поэтому тот принцип судебной власти и ее независимости, такой конституционный принцип - неприкасаемый”, - сказал глава суда.