Аваков уволил почти 600 донецких милиционеров

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, в отношении большинства этих экс-милиционеров будут возбуждены соответствующие уголовные производства.

"Дополнительная проверка проводится еще по 242 сотрудникам, находящимся длительное время на больничном. Будет дана принципиальная оценка их отсутствия и обеспечения денежным содержанием", - написал министр.

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«Важно, что б столь массовое предательство и недостойное поведение, не падало негативом автоматически на тех достойных милиционеров, что служат Украине! В сложившейся ситуации есть место предательству и низости — но есть место и достоинству и подвигу», — добавил он.

Аваков сообщил, что «небутафорский люстрационный процесс» в милиции на Донбассе будет продолжаться.