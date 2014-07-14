Россия согласилась допустить консула к Надежде Савченко

20:29, 14 июля 2014
Политика
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Глава Администрации Президента России пообещал обеспечить доступ консула к Савченко.

Консул зустрінеться із Савченко

По поручению Президента Украины Петра Порошенко Министр иностранных дел Павел Климкин провел четырехстороннюю телефонную беседу с министрами иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Франции Лораном Фабиусом, а также Главой Администрации Президента России Сергеем Ивановым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, среди прочего, был поднят вопрос незаконного содержания украинского пилота Надежды Савченко в тюрьме российского города Воронеж и безосновательного отказа допуска к ней украинского консула.

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Глава Администрации Президента России пообещал разобраться и обеспечить доступ консула Савченко, говорится в сообщении.

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