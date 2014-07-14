Активисты в Днепропетровске помешали проведению сепаратистского митинга
02:56, 14 июля 2014Политика
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В Днепропетровске проукраинские активисты помешали проведению митинга сепаратистов
Активисты в Днепропетровске помешали проведению сепаратистского митинга
Накануне в социальных сетях появилась информация об организации пророссийского митинга. Заблаговременно на место запланированной акции пришли проукраинские активисты, сообщает hromadske.tv.
С самого начала на месте находились три съемочные группы разных телеканалов и работали без препятствий со стороны проукраинских активистов.
Позже на место встречи все же пришли несколько желающих принять участие в пророссийском митинге, но их быстро выгнали с площади.
Позже журналисты несколько раз пытались взять интервью у одного из участников пророссийского митинга, но украинские активисты всячески мешали съемке и в конце облили его зеленкой
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