Активисты в Днепропетровске помешали проведению сепаратистского митинга

Накануне в социальных сетях появилась информация об организации пророссийского митинга. Заблаговременно на место запланированной акции пришли проукраинские активисты, сообщает hromadske.tv.

С самого начала на месте находились три съемочные группы разных телеканалов и работали без препятствий со стороны проукраинских активистов.

Позже на место встречи все же пришли несколько желающих принять участие в пророссийском митинге, но их быстро выгнали с площади.

Позже журналисты несколько раз пытались взять интервью у одного из участников пророссийского митинга, но украинские активисты всячески мешали съемке и в конце облили его зеленкой