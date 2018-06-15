Неделя в цифрах

1 заложница террористов – украинская военная летчица Надежда Савченко, которая была захвачена в плен в зоне АТО на Востоке Украины, внезапно оказалась в следственном изоляторе в Воронеже (Россия), официально не пересекая государственную границу.

Теперь материалы о незаконном перемещении на территорию России украинских граждан намерена изучить верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллей.

4 человека пострадали в перестрелке на Майдане Независимости и с ранениями, причиненными так называемым травматическим оружием, были доставлены в больницы Киева. После оказания медицинской помощи, все они самостоятельно покинули медучреждения столицы. В столичном главке милиции считают, что перестрелка произошла между лицами, не желающими уходить с Майдана и называющими себя самообороной. В Центральной раде сотен Майдана заявили, что стрельба была провокацией.

5 лет лишения свободы за сепаратизм присудил Центральный районный суд Николаева местному жителю. Правонарушитель был задержан СБУ в начале мая, во время задержания у него изъяли огнестрельное оружие. В ходе досудебного следствия мужчина признался, что получал указания от кураторов из Крыма и России, по их заданию пропагандировал и распространял сепаратистские идеи в Николаеве, после аннексии Крыма Российской Федерацией, вместе со своими сторонниками, активно участвовал в попытках захвата административных зданий органов власти.

6 российских вертолетов нарушили воздушное пространство Украины, залетев на территорию нашей страны на расстояние 4 км. Повторное нарушение украинской границы вертолетом РФ КА-52 и беспилотным летательным аппаратом пограничный наряд на одном из участков в Луганской области выявил через несколько дней.

10 лет с конфискацией имущества – таков максимальный срок за финансирование сепаратизма. Минимальный срок по такому обвинению – два года лишения воли.

11 человек пополнили список лиц, против которых ЕС ввел ограничительные меры в виде запрета на въезд и замораживание активов за ситуацию в Украине.

В свою очередь, США также готовы применить новые санкции против России, если последняя не прекратит поддерживать сепаратистов на Донбассе и пропускать через свою границу в Украину вооруженных боевиков.

15 журналистов и медиа-менеджеров (в том числе – генеральный директор информационного агентства УНИАН Артем Ковалев), попали в список «врагов «русского мира», составленный террористической организацией «Российский освободительный фронт». Боевики обещают выслеживать и уничтожать фигурантов списка по одному, где бы они не находились.

20-летний юбилей правления Беларусью отпраздновал первый и последний ее президент Александр Лукашенко. 10 июля 1994 года, 39-летний депутат из провинции Александр Лукашенко победил премьера Вячеслава Кебича во втором туре первых в истории Беларуси президентских выборов, набрав 80,1% голосов при явке 56%.

75% погибших во время массовых расстрелов в центре Киева в феврале 2014 года, были убиты из снайперских винтовок. Временная следственная комиссия Верховной Рады установила, что на огневых позициях в те дни были снайперы из внутренних войск, спецподразделений «Сокол» и «Беркут» министерства внутренних дел, а также «Альфа» Службы безопасности и Управления госохраны. Впрочем, судебные перспективы дел погибших героев Небесной сотни, довольно печальны: большинство вещественных доказательств уничтожены, выданное оружие так и не вернули на склады. Относительно погибших силовиков на Майдане комиссия допускает, что их для нагнетания ситуации убивали свои же агенты силовых структур.

150 украинцев находятся в заложниках у боевиков ДНР и ЛНР. Из них 42 - представители украинских вооруженных сил, 2 — милиции, 3 — пограничники, другие — гражданское население. Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко предполагает, что эта цифра может быть больше.

478 мирных жителей погибли за время проведения АТО, среди них - 30 женщин и 7 детей. Кроме того, по данным министерства здравоохранения, ранены 1392 человека, среди них - 108 женщин и 14 детей.

705 км дорог в Луганской области и 223 км в Донецкой, нуждаются в восстановлении после завершения АТО. Кроме этого, вследствие боевых действий, в этих областях разрушено три моста и повреждены несколько придорожных сооружений.

2 000 бронежилетов «Интерсептор» из США, предоставленные в качестве помощи вооруженным силам Украины, прибыли в Киев. После растаможивания, бронежилеты будут переданы Министерству обороны для транспортировки в зону АТО. Другие недавние доставки помощи из США включают 1 тыс. спальных ковриков и 3,6 тыс. камуфляжных жакетов. Вскоре прибудут 400 коробок марлевых бинтов и 1 тыс. чехлов на каски. Эта доставка является частью помощи США Украине на сумму более $23 млн, в которую также входят наборы первой медицинской помощи, приборы ночного виденья, средства связи и другие материалы для украинских военных и пограничников.

В то же время, по данным СНБО, волонтеры передали бойцам АТО почти 9 тысяч бронежилетов.

39 000 человек переселились из Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины. По информации региональных штабов, из района проведения АТО ежедневно число перемещенных, в среднем, составляет 1200 человек. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ ведет поиск помещений для размещения людей. На сегодняшний день для этих потребностей определено почти 4,5 тысячи объектов, где можно разместить 61 тысячу человек.

52 000 000 рублей (более 17 млн гривен) намерены потратить нелегитимные власти Крыма на избавление полуострова от украиноязычных дорожных знаков. Пророссийские чиновники автономии считают такой шаг важным политическим вопросом.

504 000 000 гривен долга за газ должно выплатить в пользу госкомпании «Газ Украины» предприятие, входящее в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, - Северодонецкий «Азот». Такое решение было принято Хозяйственным судом Луганской области относительно долга за поставки природного газа в 2010 году. Кроме этого, в суде также находится еще один иск «Газ Украины» к Северодонецкому «Азоту» с требованием взыскать с предприятия 318,6 млн грн долгов за газ, который поставлялся госкомпанией в 2011 году.

1 420 000 000 долларов США заблокированы на счетах беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, его родственников и сторонников, также бежавших из страны. Государственная служба финансового мониторинга продолжает поиск их активов.

5 296 000 000 долларов США насчитали в ОАО «Газпром» в качестве долга Украины за импортируемый из России газ. По данным российского монополиста, неоплаченными остаются 11,535 млрд кубометров российского газа.

8 100 000 000 гривен необходимо для проведения восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях. По словам премьера Арсения Яценюка, это только предварительные подсчеты.

11 000 000 000 евро на финансирование проектов рассчитывает получить Украина после проведения международной донорской конференции в октябре. По подсчетам Администрации президента, именно такую сумму могут предоставить нашей стране страны-доноры. Кроме того, эти страны согласились с тем, что для реализации проектов необходимо привлекать и коммерческий сектор, предоставляя ему соответствующие гарантии.

Маргарита Андреева