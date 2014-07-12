Боевики обстреливают из «Града» шахту в районе Курахово Донецкой области – Селезнев
14:35, 12 июля 2014Политика
0 0
Боевики обстреливают из установки «Град» действующую шахту в районе Курахово Донецкой области.
Террористы обстреливают из "Града" шахту / verytinywars.blogspot.com
Об этом руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев написал сегодня на своей странице в Facebook.
«В районе Курахово боевики ведут огонь из РСЗО (реактивная система залпового огня) БМ-21 «Град» по действующей шахте», - написал Селезнев.
Читайте такжеБоевики и дальше обстреливают позиции украинских военных: 7 погибли, 33 ранены
По его мнению, таким образом, боевики «Донецкой народной республики» хотят дискредитировать силы антитеррористической операции.
«Очередная провокация боевиков с целью дискредитации сил АТО», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter