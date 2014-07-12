Боевики обстреливают из «Града» шахту в районе Курахово Донецкой области – Селезнев

Боевики обстреливают из установки «Град» действующую шахту в районе Курахово Донецкой области.

Об этом руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев написал сегодня на своей странице в Facebook. «В районе Курахово боевики ведут огонь из РСЗО (реактивная система залпового огня) БМ-21 «Град» по действующей шахте», - написал Селезнев. Читайте такжеБоевики и дальше обстреливают позиции украинских военных: 7 погибли, 33 ранены По его мнению, таким образом, боевики «Донецкой народной республики» хотят дискредитировать силы антитеррористической операции. «Очередная провокация боевиков с целью дискредитации сил АТО», - отметил он.

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