В Житомирской области сформировали 10-й батальон территориальной обороны

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Об этом заявил сегодня во время брифинга для представителей СМИ председатель облгосадминистрации Сидор Кизин. «Военные батальона готовы защищать мирных граждан, как нашей области, так и восточных регионов Украины», - сказал он.

Командир батальона территориальной обороны № 10 на территории Житомирской области полковник запаса Василий Осипчук рассказал о целях и основных задачах батальона.

«Сейчас батальон уже сформирован. Военные готовы к выполнению задач по назначению, а также к обеспечению охраны и безопасности, как мирных граждан, так и строителей Житомирской области, если те будут работать над восстановлением (разрушенных террористами во время АТО городов Донбасса - УНИАН) восточных регионов», - отметил Осипчук.

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Сержант батальона Николай Тулисов заверил прессу, что ”у военных хватит и сил, и оружия, и спецсредств для того, чтобы защитить государственные органы от проплаченных криминальных элементов”. Он также пригласил тех, кто стремится стоять на страже Родины и имеет боевой опыт, пополнять ряды 10-го батальона территориальной обороны Житомирской области.

В свою очередь Кизин отметил, что сейчас прорабатывается вопрос создания в Житомирской области не батальона, а бригады. По его словам, именно так уже поступили в Кировоградской области, что позволило значительно увеличить количество военных и усилить безопасность.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в ОГА Кизин сообщил, что Житомирская область готова помочь восстановить разрушенные во время АТО города Донецкой области.