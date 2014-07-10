Порошенко надеется, что Славянск станет символом нового Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с начальником Горловского городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области, полковником милиции Андреем Крищенко.

«Пошел новый отсчет времени, и в очень короткий срок, надеюсь, в Славянском районе все изменится. Славянский район, который был символом террора, ужаса, унижения и пыток над людьми, станет символом нового свободного Донбасса», - сказал Порошенко.

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Он отметил, что освобождение Славянска стало переломным моментом в ситуации на Донбассе, началом освобождения других городов - Артемовска, Дружковки, Константиновки, Краматорска.

Президент высоко оценил героический поступок Крищенко, который помешал боевикам установить российский флаг над Управлением МВД в Горловке, за что был награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Глава государства предложил ему занять должность в.и.о. Славянской районной госадминистрации. «Мне трудно будет подобрать лучшего человека, чем Вы, для того, чтобы защитить людей. Вы человек, который продемонстрировал, что у Вас нет страха. Вы знаете, что за Вами стоит мощное и сильное государство, что за Вами стоит народ и что мы должны очистить нашу землю от бандитов», - сказал Порошенко.

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«Мы должны доказать всем, кто живет на востоке, что власть может быть другой – прозрачной, доступной, открытой, некоррумпированной. Именно за это Вы, не побоявшись тех пыток, которые применялись к Вам после героического поступка, боролись за флаг Украины», - подчеркнул президент.

Он отметил, что первоочередной задачей Крищенко на новой должности является защита местного населения и возобновление жизнедеятельности Славянска – энерго- и водоснабжения, работы органов власти, возобновления украинского телевизионного вещания. «Чтобы те, кто грабил, те, кто насаждал страх и уничтожение людей, получили по «заслугам», - подчеркнул Порошенко.