ЕС отказался от более жестких санкций против России - СМИ

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на собственные источники.

"По данным дипломатов, часть стран хотела сильной позиции ЕС, а именно добавить в черный список весомых российских политиков, а также санкций в виде замораживания проектов, которые софинансирует в России Евросоюз. Однако, большинство решило, что надо дать шанс усилиям Франции и Германии направленных на разрешение кризиса в Украине", - отмечает агентство.

РАР отмечает, что на прошлой неделе Евросоюз также воздержался от обострения санкций против России, несмотря на то, что сепаратисты не выполнили выдвинутый ранее им ультиматум до 30 июня прекратить боевые действия, освободить заложников и отдать украинским властям контроль над пограничными пунктами, которые они ранее захватили на границе с Россией.

Агентство тоже напомнило, что ЕС ввел визовые санкции и заморозил активы 61 человека, среди которых российские политики, военные и украинские сепаратисты. Санкции также введены против двух компаний оккупированного Россией Крыма.

"Возможные обострение санкций и введение ограничений, которые повлияют на секторы российской экономики, могут обсудить лидеры ЕС, которые встретятся 16 июля в Брюсселе на чрезвычайном заседании, которое в первую очередь будет посвящено кадровым вопросам", - отмечает РАР.

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Как сообщал УНИАН, совет ЕС на уровне постоянных представителей решил включить в рамках второго этапа европейских санкций против России еще 11 человек. Это решение должны подтвердить правительства стран-членов европейского объединения, что, как ожидается, должно состояться до конца этой недели.

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Вчера глава правительства Германии и президент Франции уже провели второй за последние две недели телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко на тему разрешения конфликта на Донбассе и планируют повторить разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Меркель с Олландом уже призвали Путина использовать свое влияние для того, чтобы убедить вооруженных боевиков на востоке Украины прекратить боевые действия и пойти на переговоры с украинской властью. В то же время они продолжают атаковать позиции украинских военных и заявляют о том, что будут бороться против Киева, который официально их называет террористами.