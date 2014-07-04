Помощник экс-министра обороны причастен к финансированию террористов на Донбассе - СБУ

Один из помощников экс-министра обороны причастен к финансированию террористов на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

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По его словам, речь идет о финансировании сепаратистов и террористов, как с помощью российских банковских учреждений, так и бывших должностных лиц ВСУ.

В частности, как отметил Наливайченко, к этому причастен помощник экс-министра обороны Селиванов.

По словам Наливайченко, при участии этого человека на финансирование террористов привлекались средства, которые расхищались в Минобороны при проведении тендеров.

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В то же время, председатель СБУ отметил, что к финансированию терроризма на востоке страны причастны и структуры всемирно-известной финансовой пирамиды МММ, два представителя которой находятся в Курганской области РФ.

“То есть структура, которая известна мошенничеством всему миру, которая обворовывала самих россиян, сейчас финансирует террористов”, - сказал Наливайченко.